メ～テレ（名古屋テレビ） 7日未明名古屋市中区の交差点で、女性が車にはねられ死亡しました。警察はひき逃げ事件として車の運転手から話しを聞いています。 消防によりますと、午前1時半ごろ中区錦2丁目の「伝馬町通本町」の交差点で、「車と歩行者の事故、若い女性1名が負傷」と通行人の男性から119番通報がありました。 警察によりますと、黒色の車が信号のある交差点で歩行者の女性をはねてそのまま逃げたと