【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの川崎希が6月5日、自身のInstagramを更新。家庭菜園を公開した。【写真】元AKB3児のママタレ「緑とお花が並んでて素敵」ベランダ家庭菜園での息子の姿◆川崎希、ベランダの家庭菜園公開川崎は「家庭菜園 最近ベランダでトマトを育て始めたんだ〜 収穫して食べていいのはシーサーの中に入れてくれてる」とコメントし、写真を投稿。口の中に子ども達が収穫したトマトが入ったシーサーの置物や