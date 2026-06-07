女子サッカー「RB大宮アルディージャWOMEN」に所属するMF仲田歩夢（なかだ・あゆ）選手（32）が2026年6月2日、自身のインスタグラムを更新。福岡旅行のオフショットを披露した。「福岡だよ〜！」仲田選手は、「旅投稿するね。まずは福岡だよ〜！」といい、椅子に座って微笑む姿やラーメン店の前で撮影したショットなどを投稿した。「たのしかった！おいしかった」とつづり、「買い物もできて大満足でした」と語っていた。インスタ