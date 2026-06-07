ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の木村慧人が、仲良し２ショットを披露した。７日までにインスタグラムで「＠ｓｈｏｇｏ＿ｉｗａｙａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌさんと最後らへん何故（なぜ）そうなった？」とつづり、「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」のパフォーマー・岩谷翔吾との２ショットをアップ。互いの顔を見つめ合う姿もあった。この投稿には岩屋が「じゃれ合いすぎたね笑」と反応。他にも「どういう状況？？