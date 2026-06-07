◆米大リーグロッキーズ―ブルワーズ（６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ブルワーズの右腕Ｊ・ミジオロウスキーが６日（日本時間７日）、敵地のロッキーズ戦に先発。ＭＬＢが公式に球速測定を開始して以後で先発投手として史上最速となる１０３・７マイル（約１６６・９キロ）を記録し、７回４安打１失点８奪三振で降板した。３回１死でロ軍キャロスに対し、カウント０―１からの２球目、外角に大きく外れた