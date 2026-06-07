丸ごと1本冷凍でラクラク保存！ 旬をむかえつつあるきゅうり。冷蔵庫に入れておくといつのまにかシナシナになってしまっているイメージがありますが、実は冷凍で保存ができてしまうんです！しかも丸ごと1本冷凍するので簡単ですし、調理をする時に水気を絞るのがもラクになるんだとか。これできゅうりがおいしく食べられそうですね。 無駄なくおいしく食べられたの声が続々 きゅうりの冷凍保存の方法はとっても簡単。洗ってから