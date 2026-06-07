前評判通りのデビュー?を飾った来年のダービー有力候補にＳＮＳは沸いている。７日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）を制した１番人気のジョドレルバンク（牡２歳、美浦・武井亮厩舎、父エフフォーリア）が?（旧ツイッター）でもトレンド上位に入るほどの注目を集めている。前評判が高かったジョドレルバンクは単勝オッズが１・３倍の断然人気。２番枠からダミアン・レーン騎手を背に五分のスタートを切って、先行集