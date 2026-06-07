プロ野球・ソフトバンクの近藤健介選手が6日の夜、自身のインスタグラムを更新。ひぼう中傷などについて、ファンへ呼びかけました。事の発端は、5日のDeNA対ソフトバンク戦。DeNAの2年目右腕・篠木健太郎投手が先発マウンドにあがるも、6回に近藤選手の足に死球を与えてしまいました。近藤選手はしっかり立ち上がることができず、四つん這いの状態でベンチに下がる様子も。途中交代を余儀なくされました。対する篠木投手も、ここま