巨人は7日、ファン投票で選出する「HEROISHERE！月間ベストヒーロー賞」の5月度の投手部門が戸郷翔征投手（26）、野手部門が坂本勇人内野手（37）に決定したと発表した。坂本は5月13日の広島戦（福井）の延長12回にNPB史上48人目の通算300本塁打となる逆転サヨナラ3ランを放った。東京ドームでの授賞式に参加し「本当にファンの方が期待している中でこういうホームランを打てたので、こうして選んでいただいて素直にうれし