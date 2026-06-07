■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド日本 3ー0ドイツ（日本時間7日、カナダ）【写真を見る】大友愛さんの好きな関選手バレーボール世界トップ18チームが参戦しているネーションズリーグの女子予選ラウンド３戦目で、女子日本代表（世界ランク5位）はドイツ（同10位）にストレートで勝ちを収め開幕から3連勝。この試合で解説を務めた元女子日本代表の大友愛さん（44）に試合の振り返りと8日（日本時間）に迎