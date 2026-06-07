声優黒木ほの香が7日、Xを更新。漫画家の安藤正基氏と結婚したことを発表した。黒木は「いつも応援して下さる皆様関係者の皆様へ私事ですが、このたび、漫画家の安藤正基さんと結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。「声優としてデビューしてから十年。これまで支えて下さったファンの皆様、そして日頃よりお世話になっている関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。これからも感謝の気持ちを忘れず、出会え