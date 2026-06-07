6月7日、レバンガ北海道は、富永啓生が6月14日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される「日本生命セ・パ交流戦2026」北海道日本ハムファイターズvs中日ドラゴンズのファーストピッチに登場することを発表した。 25歳の富永は、188センチ85キロのシューティングガード。桜丘高校卒業後にアメリカへ渡り、レンジャー・カレッジ、ネブラスカ大学でプレーした。Gリーグのイ