CANDY TUNEが、8月より全国ツアー『CANDY TUNE JAPAN TOUR 2026 -AUTUMN-』を開催する。 （関連：【画像あり】CANDY TUNE、日本武道館で開催したデビュー3周年公演の模様） 本情報は、6月5日、6日に東京 日本武道館にて行われたデビュー3周年公演『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」』で発表されたもの。公演内で福山梨乃は「まだ感謝を伝えに行けてない場所にも会いに行