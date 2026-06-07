厚揚げは洋風レシピとも相性バッチリ【画像で見る】厚揚げの洋風アレンジ「厚揚げとしめじのトマト煮」高たんぱくでコスパも良い「厚揚げ」。物価高でも栄養バランスを重視したい時に積極的に活用したい食材です。厚揚げは和食はもちろん洋食でも、メインでおいしく食べられるんです。今回は厚揚げを使った食べごたえのあるトマト煮のご紹介します。■厚揚げとしめじのトマト煮厚揚げは洋風味とも相性抜群厚揚げとしめじのトマト煮