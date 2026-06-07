【長谷川あかりさんのお酢レシピ】魚は焼かずにゆでる！？「塩さばときゅうりのお手軽混ぜずし」【画像で見る】長谷川あかりさんのおすすめ「夏のお酢レシピ」バリエ9品暑い季節になると、さっぱりした味わいが恋しくなりませんか？そこで、人気料理家・長谷川あかりさんに、とっておきの「お酢レシピ」を教わりました。今回のポイントは、塩さば。なんと焼かずにゆでて使うことで、驚くほど身がふっくら仕上がるんです。合わせ酢