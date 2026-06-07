たっぷり粉チーズと卵がからんでコクうま！「カルボ風釜玉」【画像を見る】シンプルなのにクセになる！うまみたっぷりの一杯「アボカド塩昆布釜玉うどん」熱々のうどんに卵をからめて食べる「釜玉うどん」は、コクのある味わいが楽しめる人気メニュー。身近な具材をのせるだけで、手軽にアレンジできるのもうれしいポイントです。飽きずに楽しめるバリエーションで、いつものうどんがもっと頼れる存在になりますよ。 ■基本の釜玉