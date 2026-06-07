「ブラボー！」北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプを張るモンテレイ。ティグレスのクラブ施設（メキシコ１部）に集まった現地の日本人補習校などに通う計65人の子どもたちから、一斉に歓声が飛んだ。2026年６月６日（日本時間７日）、日本代表は全体練習前に子どもたちと交流。その名言の”生みの親”長友佑都は「ブラボー！」の大合唱を浴びると、「ありがとう！」と笑顔で応じた。カタール・ワールドカップ