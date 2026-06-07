放送日時6月7日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生鬼越トマホーク先生 放送内容今回は「クイズ！ナンバー！」あなたの感覚、実はズレているかも！？身近なアレやコレを大解明で一同騒然！さらに！ついに始動！あの２人による大型プロジェクト！その第一歩を見逃すな！