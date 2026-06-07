台湾メディアのETtodayは2日、「日本で服を買うと失敗しにくい」という言説について、業界に詳しい人物がその背景を説明したと報じた。記事は、「日本で服を買うと、実用的で着心地が良いと感じる人が少なくない」とし、台湾の繊維業界関係者でインフルエンサーの「扛布者-為紡織而活的男子」氏の投稿を紹介した。同氏は「日本旅行に行く際には事前に情報収集をする人が多いため、服の購入で失敗する可能性は比較的低い」とした上