7人組グループ・WEST.の中間淳太が7日、都内で行われた『中間淳太の満福台湾ガイド』（発売中／講談社刊）発売記念会見に出席。デビュー当時の舞台で言った「日本と台湾の架け橋になるんだ」というセリフが12年越しに実現したことへの喜びを語った。【写真】黄色が似合う！報道陣からのポーズのお願いに笑顔で答える中間淳太小学校4年生から6年間を台北で過ごした中間にとって、台湾はまさに第二の故郷。本作への思いを問われ