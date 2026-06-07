テニスの「全仏オープン」は6月6日（日本時間7日）、車いすの部・男子シングルス決勝が行われ、世界ランク1位で第1シードの小田凱人が登場した。第2シードのアルフィー・ヒューエット（イギリス）を6-3、6-3のストレートで撃破。見事な完勝劇で大会4連覇を成し遂げるとともに、グランドスラム通算9度目の優勝という歴史的な大偉業を達成した。歓喜の瞬間、パリの空に響き渡った小田の凄まじい雄叫びが、激闘の終わりと新時代の到