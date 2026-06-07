「広島−オリックス」（７日、マツダスタジアム）試合開始が１時間遅れの午後２時３０分となることが発表された。広島は午前中に雨が続き、内野グラウンドにはブルーシートが敷かれた。この日は広島が岡本、オリックスは宮国の先発が発表されている。広島は前日６日の試合に勝利し、交流戦最下位を脱出。ここまで交流戦２勝７敗１分けで１１位となっている。オリックスは４勝６敗１分けで７位につけている。