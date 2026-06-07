ドジャース・大谷翔平投手（３１）のバットが古巣相手に火を噴いた。６日（日本時間７日）の本拠地エンゼルス戦は打線がいきなりの猛攻を見せる。１点を追う初回、大谷が二塁内野安打で出塁すると、続くパへスが左中間に１４号２ランであっさり逆転する。さらにフリーマン、ベッツの連打とマンシーの当たり損ねが三塁内野安打となって無死満塁とし、ウォードの中越え二塁打で２点を追加。６連打で４点を上げた。まだ終わらない