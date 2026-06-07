これは、GWに家族で帰省した際、パーキングエリアで起きた筆者の体験談です。3歳の息子を夫に任せていたはずが、気づくと息子はひとりで駐車場へ向かっていて……。危険な状況を必死に伝えた私に返ってきた、夫の“まさかの一言”に言葉を失いました。 3歳の息子が、ひとりで駐車場へ向かっていた GWに家族で帰省した際、パーキングエリアに寄った時のことです。 3歳になったばかりの息子は、夫と一緒にトイレ