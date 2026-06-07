シンプルなTシャツやカットソーに重ねるだけで、いつもの装いをクラスアップさせるキャミソールやビスチェ。今シーズンは、繊細なレースや透け感のあるジャガード、マニッシュなリネンなど、まるでアクセサリーのようにコーディネートのアクセントになるキャミソールやベストが注目を集めています。 【ジャーナル スタンダード】繊細なラッセルレースで