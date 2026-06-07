川崎医科大学・付属病院完成イメージ提供：川崎学園 川崎学園は、創業100周年に向けて川崎医科大学と附属病院の本館棟の建て替えなど新たな事業に取り組みます。 学校法人川崎学園は、創業100周年を迎える2038年に向け、記念事業を行います。 6月6日は、倉敷市で起工式が行われ、川粼誠治理事長ら関係者が出席しました。川崎学園では新たな事業として川崎医科大学と付属病院の本館棟を全面的に建て替