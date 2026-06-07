OpenAIがプロンプトインジェクション攻撃からユーザーの機密情報を保護するための「Lockdown Mode(ロックダウンモード)」を発表しました。Lockdown Mode | OpenAI Help Centerhttps://help.openai.com/en/articles/20001061-lockdown-modeOpenAI unveils Lockdown Mode to protect sensitive data from prompt injection attacks | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/06/06/openai-unveils-lockdown-mode-to-protect-sensitiv