◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ小田康一郎内野手▽中日涌井秀章投手、サノー内野手▽ヤクルト飯田琉斗投手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ庄司陽斗投手▽中日大野雄大投手、勝野昌慶投手、尾田剛樹外野手▽ヤクルト高梨裕稔投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク中村稔弥投手▽オリックス宮国凌空投手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク大関友久投