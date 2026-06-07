ＮＨＫがＹｏｕＴｕｂｅで配信しているコンテンツ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６日本戦メイン解説は本田圭佑！」が地上波でもオンエアされており、７日午前１１時５０分にも放送された番組で、サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が、北中米Ｗ杯中継をＰＲした。本田は「基本的に何でも言っちゃうんで。ＮＨＫ、結構言うたらアカンこと多かったような気がするなあ、とか」と苦笑い。しかし「でもそういうの気ぃ使ってしゃべ