全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。今回は私が5月に食べたラーメンの中で美味しかったラーメンベスト5をお届けします！ 殿堂入りのお店は除外させていただき、初めて訪れたお店に限らせていただきました。美味しいお店探しの参考にしていただければと思います。それでは発表します！第5位：九州とんこつラーメン メロディー 大宮店（大宮）上尾の「メロディー」が2022年に惜しまれつつ閉店したが、大宮に支