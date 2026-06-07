バスケ女子としても知られるすみぽんが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』27号の巻末グラビアに登場している。【写真】曲線の美しいボディを大胆披露したすみぽん俳優としても活動の幅を広げているすみぽんが、本グラビアではこれまでとはひと味違う大人びた表情を見せている。白いニット姿やお風呂でのカットなどを収録。普段の明るく親しみやすいイメージとは異なる一面を感じられる内容となっている。すみぽんの新たな魅力を