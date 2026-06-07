俳優・タレントの杉浦太陽さんが６月４日、自身の公式ブログを更新。第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの愛らしい様子を公開しました。 【写真を見る】【 杉浦太陽 】 「湯上がりユメア」第5子・夢空ちゃんとの幸せショット「こりゃたまらん」杉浦太陽さんは「日帰り大阪コース♫」と仕事を大阪で終えたことを投稿。続けて「そして、湯上がりユメア」と綴ると、写真をアップ。 投稿された画像では、杉浦太陽さ