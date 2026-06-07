AKB48長友彩海（25）が7日、東京・HMV＆BOOKSSHIBUYAでファースト写真集（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。AKB48の16期生で、デビュー10周年を迎えている人気メンバー。王道アイドルらしいキュートさや大人の表情を収めた一冊に仕上がった。発売について「ファンの人から『写真集をいつ出すの』とずっと言われていましたが、私は普段、水着をやってこなかった。今回は10周年でファンへの恩返し。写真集のためなら何でもす