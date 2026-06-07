江戸時代、加賀藩・前田家の慶事を祝う「盆正月」を再現した催しが6日から石川県金沢市の金沢城公園ではじまり、7日は能登のキリコ担ぎ体験が人気を集めていました。この催しは、金沢百万石まつりの一つで藩主の前田家に跡継ぎが生まれた時や官位昇進などの慶事を城下を挙げて祝った「盆正月」を再現したものです。会場には和菓子作りなどが体験できるコーナーや、千本引きなどの遊戯コーナーをはじめ、能登の特産品などを販売する