プロボクシングのＩＢＦ世界フライ王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が、挑戦者の同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝を３―０の判定で下し２度目の防衛に成功して一夜明けた７日、愛知・常滑市内で会見。興行の共催者の資金難により一時は試合開催が危ぶまれた騒動について、率直な思いを語った。今回の興行は、５月１８日にプロモートする元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏（３９）がＳＮＳで「間違いなく開催します、と