「ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝が、１軍に合流。出場選手登録され、プロ初昇格した。試合前練習を終え、報道陣に対応した小田は「いよいよなのですごく楽しみですけど、ここで結果を残せるか大事になってくると思うので、そこを意識してやっていきたい」と意気込んだ。小田はここまで２軍戦で４６試合に出場し、打率・２４７、１本塁打。