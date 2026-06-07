ＫＡＲＡのメンバーで女優の知英が７日、都内で「知英写真集ＳｔｉｌｌＭｅ」（主婦と生活社）の発売記念イベントを行った。１０年ぶり写真集のロケ地に選んだのは「人生で初めて行った海外」という沖縄。趣味のフリーダイビングなど、公私共によく訪れる場所で「思い出のある沖縄で撮影できてうれしい」と喜んだ。タイトルの「ＳｔｉｌｌＭｅ」は撮影とは別の機会に訪れた沖縄で思いついたもの。「沖縄の海に遊びに行