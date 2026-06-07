山梨県警が全国で初めて導入した社会人経験のある一部受験者を対象に、通常の「巡査」ではなく、一つ上の階級の「巡査部長」として「飛び級」で採用する制度について、採用予定人数の３人程度を大幅に上回る１１０人から応募があったことがわかった。飛び級採用は、警察官のなり手不足解消や多様な人材確保を目的に県警が導入。民間企業などで５年以上の職務経験がある６１歳以下の男女を対象として、４月９日から採用試験の募