ＡＫＢ４８の長友彩海（２５）が７日、都内で自身初の写真集「予定外の瞳」の発売記念イベントを開催した。１５歳でのＡＫＢ加入から１０周年を記念し、インドネシア・バリ島で撮影が行われた。長友は「ファンの方にいろんな恩返しができたら良いなと、お話をいただいたときは素直にうれしかったし『ぜひよろしくお願いします』と即答しました」という。写真集へ向けてのボディーメイクについては「本当に写真集までに何もし