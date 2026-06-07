◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（７日・バンテリンドーム）西武はバンテリンドームで中日戦を戦う。二塁でスタメン出場が有力視されていた平沢大河内野手が腰の張りのためベンチ外に。代わって、滝沢夏央内野手が二塁に入る。先発はアラン・ワイナンス投手。１軍デビュー４戦目で初めて柘植世那捕手とバッテリーを組む。前回登板は５回７安打４失点で来日初黒星を喫していた。西武のスタメンは以下の通り。