女優の木村文乃（38）が7日、自身のインスタグラムを更新。子供たちの近況を明かした。5月24日にインスタグラムを通じて第2子出産を発表した木村。この日は「チビうさごはん」と第1子の食事献立を写真付きで紹介した。続けて「Newメンバーは丙午生まれの子です」と今年生まれたこと、「成長曲線1番上ギリギリのムッチリさんで全然チビじゃなくて」と大きめ赤ちゃんであることも明かした。さらに「チビ●（●はうさぎの絵文