ボーイズグループSHINHWA（神話）のイ・ミヌの母親が、第3子を望む気持ちをあらわにした。去る6月6日、韓国で放送されたKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2では、新婚旅行へと出かけたイ・ミヌ夫婦の姿が捉えられた。【写真】イ・ミヌ、妻と日本活動時に出会っていたイ・ミヌと在日コリアンの元シングルマザー、イ・アミさんが遅めの新婚旅行に旅立った。これを見ていた女優イ・ヨウォンは、「私のときはヨーロッパのバックパッ