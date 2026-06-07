【モデルプレス＝2026/06/07】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が6月5日、自身のInstagramを更新。中華料理の食卓を公開した。【写真】京都に移住の37歳女芸人「中華屋さんかと思った」手作り“町家中華”3品並ぶ食卓◆誠子、中華料理の食卓公開4月から京都に移住した誠子は「町家中華。九条葱のレバネギ、新玉葱たっぷりオムレツ、大学芋は柚子塩麹でさわやかにしました」とコメントし、食卓の写真を公開。中華風の器に盛り付