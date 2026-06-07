フィギュアスケート元韓国代表のチャ・ジュンファンが、俳優活動の再開を検討中だ。6月7日、所属事務所ファンタジオは『スポーツソウル』に「チャ・ジュンファンがtvNの新コメディドラマ『宮殿ランド』への出演を前向きに検討中だ」と明らかにした。【写真】「胸キュン不可避」チャ・ジュンファンの“王子様SHOT”チャ・ジュンファンは、『宮殿ランド』（原題）でソン・デハン役をオファーされたと伝えられた。tvNが久しぶりに披露