【モデルプレス＝2026/06/07】元乃木坂46でタレントの山崎怜奈が6月5日、自身のInstagramを更新。レーストップスのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元乃木坂46「神々しい」美背中開放のノースリーブ姿◆山崎怜奈、美背中輝くノースリコーデ披露山崎は、自身がコラボレーションした洋服を使用したコーディネートを公開。「この前着ていたレーストップス、黒はこんな感じ。前後2wayなので、シェルボタンが付