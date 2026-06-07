５月２６日、吉林省長春市のクラブのサーキットで撮影に応じる劉心睿さん。（長春＝新華社記者／張楠）【新華社長春6月7日】エンジンのごう音が響く中、中国吉林省長春市に住む劉心睿（りゅう・しんえい）さん（11）はオートバイにまたがりサーキットに入った。本格的なジュニアオートバイ競技を始めて1年になる劉さんは、情熱と粘り強さでレーサーになる夢を追いかけている。この世界に入ったきっかけは、オートバイを愛する