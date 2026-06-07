"鉄ちゃん"にしか見えない光景がSNS上で大きな注目を集めている。きっかけになったのは鉄道写真家の中井精也さん（@railman_nakai）が「名鉄広見線の明智駅には、鉄ちゃんにしか見えない痕跡がある」と紹介した一枚の航空写真。【写真】すっとカーブして伸びる線…まるで今も電車が走っていそう明智駅（愛知県可児市）から北東に伸びた不自然な空白。これはかつて明智駅から八百津駅（愛知県八百津町）を結んでいた八百津支線跡な