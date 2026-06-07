気になるニュースや家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思いや誰かに聞いてほしい出来事など、読者からの投稿を紹介するWEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」。今回ご紹介するのは、40代の方からの投稿です。実家に帰省した時母親に言われた言葉に、モヤモヤしているそうで――。* * * * * * *帰省でモヤモヤ私は都内に住む40歳のパート主婦です。同い年の夫と10歳の長女がいます。私の実家に帰省した時、母に言われま