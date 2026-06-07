2026年6月27日より公開される、主演、稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾、監督・脚本、山内ケンジの映画『バナ穴 BANA_ANA』は、ミニシアターを軸とした全国45カ所の上演劇場を発表した。【写真】稲垣と草なぎの対決!?6月27日（土）のグランドシネマサンシャイン 池袋での特別上演を皮切りに、全国順次公開される。本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』