All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年5月7日に回答があった、大阪府在住66歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：たけるおじさん年齢・性別：66歳・男性居住地：大阪府家族構成：本人、妻（64歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の世帯年収：900万円現預金：2500万円リスク資産：1200万円「年金生活では意識しないと貯金は難しい」